GÜNCEL

Sultangazi'de tavuklu pilav 53 kişiyi hastanelik etti

Sultangazi'de yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri iddia edilen 53 kişi hastaneye başvurdu. 51 kişi taburcu olurken 2 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde verilen bir mevlitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mevlitte katılan misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yedikleri pilav sonrası 53 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi gitti. Zehirlendikleri iddia edilen kişiler tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilirken, 2 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Sultangazi'de tavuklu pilav 53 kişiyi hastanelik etti
Gaziantep Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri
Meteoroloji duyurdu! 4 ila 8 derece...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
Hatay'da büyük vicdansızlık! 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hatay'da büyük vicdansızlık! 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler
Çukur 75. bölüm 2. fragmanı: 3. sezon 8. bölüm
Sanatçı Haluk Levent: Masum yavruları öldüren baba benim için katil’dir!
Atatürk, vefatının 81’inci yılında Dolmabahçe Caddesi’nde dijital sergi ile anılıyor
Kadıköy’de 10 Kasım’da ‘Ata’ya Saygı Zinciri’
Masterchef'ten elenen Eda veda mesajında Mehmet şefe teşekkür etmedi
Denizli'de kuyuya düşen adam telefonla yardım istedi
Tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır tesbih namazına niyet etme