MEDYA

Çukur 75. bölüm 2. fragmanı: 3. sezon 8. bölüm

Çukur dizisi 75. yeni bölüm (3. sezon 8. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur 75. yeni bölümüyle 11 Kasım 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de olacak. Çukur'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çukur 75. yeni bölüm (3. sezon 8. bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Çukur 11 Kasım 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de...

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır.

Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. 'Ölene kadar mutlu' olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır.

Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Sultangazi'de tavuklu pilav 53 kişiyi hastanelik etti
Gaziantep Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri
Meteoroloji duyurdu! 4 ila 8 derece...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
Hatay'da büyük vicdansızlık! 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Atatürk, vefatının 81’inci yılında Dolmabahçe Caddesi’nde dijital sergi ile anılıyor
Kadıköy’de 10 Kasım’da ‘Ata’ya Saygı Zinciri’
Sanatçı Haluk Levent: Masum yavruları öldüren baba benim için katil’dir!
Denizli'de kuyuya düşen adam telefonla yardım istedi
Marmaris Belediyesi'nden duygulandıran 10 Kasım videosu
Masterchef'ten elenen Eda veda mesajında Mehmet şefe teşekkür etmedi
Şırnak Silopi'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır tesbih namazına niyet etme