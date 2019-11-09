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Marmaris Belediyesi'nden duygulandıran 10 Kasım videosu

Marmaris'te, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için hazırlanan 1 dakikalık kısa filmde, huzurevi sakinleri rol aldı.

Marmaris Belediyesi, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'nci ölüm yıl dönümü kapsamında 1 dakikalık kısa film çekti.

Belediye İkinci Bahar Sosyal Tesisleri'nde yaşayan tiyatro sanatçısı 90 yaşındaki Altan Karıntaş ile opera sanatçısı 95 yaşındaki Mithat Demokan'ın rol aldığı reklam filmi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Karındaş ve Demokan, Atatürk'le ilgili bir film teklifi gelince hastalıklarını unutup yıllar sonra kamera karşısına geçtiklerini söyledi. Altan Karındaş, "Atatürk için elbette ayağa kalkacağım. Ne kadar hasta olursam olayım, ne kadar zorlanırsam zorlanayım bu filmi çekmek benim için büyük bir gurur" dedi. Mithat Demokan ise "Çocuklar film teklifini sunduklarında, tereddütsüz kabul ettim. Atatürk demek Türkiye demek. Elbette ayağa kalkacağız" diye konuştu.

Serkan Göknur'un yönetmenliğini yaptığı filmde yatağında ağır hasta bir biçimde yatarken eşine 'Vakit geldi mi' diye soran ve hemşiresinin itirazına rağmen saat 9'u 5 geçe saygı duruşu için ayağa kalkan bir kadını canlandıran Altan Karındaş ve onun eşini oynayan Mithat Demokan'ın performansı beğeni topladı.v

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