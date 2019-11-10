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Sıla'nın sevgilisi ünlü şef Hazer Amani'ye MasterChef jürisinden olay sözler

Geçtiğimiz yıl MasterChef jürilerinden biri olan Hazer Amani, bu yıl The Taste Türkiye'ye geçti. MasterChef Türkiye'nin başarılı şefi Mehmet Yalçınkaya, Eser Yenenler'in sunduğu EYS Show programında Hazer Amani'ye göndermede bulunarak, "Geçen yılda güzeldi ama bu seneki ekip daha iyi." dedi.

Eser Yenenler'in sunduğu EYS Show yeni sezonuyla TV8 seyircilerine merhaba dedi. EYS Show yeni bölümünde MasterChef Türkiye'nin başarılı ve sevilen şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu konuk olarak katıldı. Programda konuşan şef Mehmet Yalçınkaya, üstü kapalı bir şekilde ünlü şarkıcı Sıla'nın sevgilisi şef Hazer Amani'ye göndermede bulundu.

Yalçınkaya yaptığı açıklamada, "Aslında MasterChef dünyada en çok izlenen programlardan bir tanesi. Bir kere Türkiye'nin en iyi televizyoncularından birinin elinde olan bir proje. Geçen yılda güzeldi ama bu seneki ekip daha iyi." ifadelerini kullandı.

O sırada İtalyan şef Danilo Zanna gülüyor ve Mehmet Yalçınkaya'yı dürtüyor. Mehmet Yalçınkaya'nın "Ne oldu?" demesi üzerine Zanna, "Estağfurullah" diye yanıt veriyor. O anlar salonda bulunan izleyicileri kahkahaya boğdu.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın söz konusu açıklamaları, geçtiğimiz yıl MasterChef jürisi olan ve bu sene The Taste Türkiye'ye geçen şef Hazer Amani'ye "gönderme" olarak değerlendirildi. Hazer Ameni'nin sunucu ve mentör şef olarak görev yaptığı The Taste Türkiye programı reytinglerde 55. sıralara kadar geriledi. Hazer Amani'nin yerine jüri olarak bu yıl katılan Danilo Zanna ile MasterChef, reytinglerde büyük bir çıkışa geçti.

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