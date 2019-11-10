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Rıdvan Dilmen'den ilginç tespit: Cüneyt Çakır uyuttu beni

Galatasaray'ın Gaziantep'i yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen: "Cüneyt Çakır, bitse de gitsek der gibi bir maç yönetti, maçı idare etti. Bu maç 3 gün oynansa da Galatasaray kazanırdı." dedi.

Galatasaray, Süper Lig 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı Ömer Bayram ve Feghouli'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, müsabakayı yorumladı. 

''İlaç niyetinde bir 3 puan aldı''

''Galatasaray için ilaç bir galibiyetti'' diyen Dilmen, "Galatasaray bu denli kriz ortamında, travmatik maçtan sonra ilaç niyetinde bir 3 puan aldı. Kötü skordan ziyade kötü bir oyun vardı Real Madrid maçında. Fatih Terim, oyuncular ve yönetim için nefeslenme fırsatı. Milli maç arası da girdi." ifadelerini kullandı.

''Kazasız belasız bu maçı bitirmeleri önemli''

Dilmen, "Atmosfer bu kadar kötü giderken, hocaların hataları ve oyuncuların vurdumduymazlığı varken kazasız belasız bu maçı bitirmeleri önemli. Galatasaray'ın buradan çıkaracağı artı ve eksileri vardır. Ömer Bayram'ı, Emre'yi solda kullanması. Bunlar önemli şeylerdir. Eğer Real Madrid deplasmanından zaferler dönmüş olsaydı Galatasaray, bu galibiyetin bu kadar önemi olmazdı." dedi.

''Galatasaray şampiyonluğun ciddi adayıdır''

Galatasaray'ın şampiyonluğun ciddi adayı olduğunun altını çizen Dilmen, ''Fenerbahçe, Antalya ve Trabzon'u kendi sahasında yenmiş olsa, ne Abdullah Avcı, ne Ünal Karaman kalırdı. Lig liderinin 26 puanı olsaydı, 15 puanlı hoca kalır mıydı? Bir tek Fatih Terim kalırdı, o da kendini yıpratıyor. Galatasaray, kötü giden sezonunda 19 puanı cebine koydu, 6 deplasmanı bitirdi, liderin 2 puan gerisinde, maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 4 puan önünde. Ligin en formda takımı Sivasspor, onu da yendi Galatasaray. 19 puanı aldığı için, Galatasaray şampiyonluğun ciddi adayıdır, puan barajı düşük zaten. Anadolu'da puan almak artık çok kolay olmuyor." şeklinde konuştu.

''Cüneyt Çakır beni uyuttu''

Cüneyt Çakır'ı eleştiren Dilmen, şu ifadeleri kullandı; ''Cüneyt Çakır, beni uyuttu, bitse de gitsek der gibi bir maç yönetti, maçı idare etti. Bu maç 3 gün oynansa da Galatasaray kazanırdı." dedi.

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