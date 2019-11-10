Ekrem İmamoğlu 10 Kasım için kendi sesinden okuduğu şiiri paylaştı

Ekrem İmamoğlu’nun okuduğu şiirin dizeleri şöyle:

Geçerken boğazı güneşli bir günde,

Mis gibi havasını içine çekerken Eminönü'nün,

1 dakika İstanbul...

Bir akşam vakti Haliç'te, seyre dalmışken denizi,

Her bakışta aşık olurken bu şehre,

1 dakika İstanbul...

Bu şehrin sokakları güldürürken yüzünü,

Çocukların koşarken caddelerinde,

1 dakika İstanbul...

1 dakika dur ve bak bu şehre,

Ortak ol bu şehrin üzüntüsüne,

Bugün kurtarıcının İstanbul'a veda ettiği gün...

Bugün İstanbul'un Mustafa Kemal'siz kaldığı gün...

Şimdi O'nun anısına bir dakika İstanbul, 1 dakika ayağa...