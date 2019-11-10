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Çanakkale Bayramiç'te 10 Kasım soruşturması

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapılan anma töreninde sirenlerin 6 dakika erken çalındığının anlaşılması üzerine saat 09.05'te yeniden saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar törenin organizasyonunu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tepki gösterirken, Kaymakamlık sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Yıldırım Akbulut Meydanı'ndaki tören çelenk sunumuyla başladı. Kaymakam Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Garnizon Komutanı Jandarma Başçavuş Salih Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saatler henüz 08.59'u gösterirken sirenler çalmaya başladı. Sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Alanda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, saygı duruşunun vaktinden önce yapıldığını anlayınca şaşkınlık yaşadı.

Ardından Kaymakam Gökdemir'in talimatı üzerine saat 09.05'te tekrar sirenler çalındı, yeniden saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin sona ermesinin ardından vatandaşlar, yaşanan olaya tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar, sorumluların görevden alınmasını istedi.

Konuyla ilgili Bayramiç Kaymakamlığının sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılını anmak üzere ilçemizde tertip edilen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programında 09.05'te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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