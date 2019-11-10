FENERBAHÇE

Atatürk pankartına dokunmayan Fenerbahçeli Kostas Sloukas tepki çekti

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Kostas Sloukas, 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için hazırlanan pankarta dokunmadı. Olay sosyal medyada gündeme oturdu.

Beşiktaş maçı öncesinde Fenerbahçeli basketbolcular ellerinde, "81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankart ile çıktı.

Fenerbahçe Beko, bu anları resmi Twitter hesabından paylaştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, videoda, Yunan basketbolcu Kostas Sloukas’ın pankartı tutmadığını fark etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, "Sloukas neden tutmuyor?" şeklinde tepki gösterdi.

Sloukas açıklama yaptı

Sloukas, 'Atatürk pankartını bilinçli şekilde tutmak istemediği' iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçeli basketbolcu, açıklamasında, "5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Kostas Sloukas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Lütfen, bunu kimse iddia edemez. Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım. Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Sonuçta da beş yıldır bu takımda ve bu ülkedeyim. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Asla benim için saygısızlık yaptığımın söylenmesini kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye’nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum."

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