POLİTİKA

Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Mevlid-i Şerif programı

Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

Bestekar Amir Ateş başkanlığında toplanan Mevlidhanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Mevlid-i Şerif okudu.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından şehitler için dualar edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da program çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuvayımilliye ruhunun vatan ve milletin bölünmezliği noktasında önemli olduğunu belirterek, "Bu ruhun önderi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Milli duruşumuzu bir arada göstereceğimiz anlar var. Bunlar çok değerli, kol kola ve omuz omuza olmamız, geçmişimizi hatırlamamız ve geleceğe de umutla yürüyüşümüz çok önemlidir. Bugün de atamızın 81. ölüm yıl dönümü. Atamızı hem anlayarak hem de dua ederek anmanın günü.."

Programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valiliği, İstanbul Müftülüğü, İBB, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilci, üyeleri ve vatandaşlar katıldı

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