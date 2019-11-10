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Youtuber Enes Batur Murat Boz'un Wi-Fi adını deşifre etti

Ünlü Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz günlerde aşklarına son noktayı koyan Aslı Enver Murat Boz çiftinin internetlerinin kullanıcı adını ifşa etti. Batur, Boz'un komşusu Doğuş Çabakçor ile yaptiği çekimde Murat Boz'un Wi-Fi adının "Aslı-Murat" olduğunu deşifre etti.

Youtube'da yaptığı paylaşımlarla milyonlarca takipçi sayısına ulaşan Enes Batur, Murat Boz ve Aslı Enver'le ilgili şaşırtan bilgiyi takipçileriyle paylaştı.

2017 yılında film setinde başlayan aşklarına sessiz sakin devam eden ancak geçtiğimiz yıl Nisan ayında ayrılan Aslı Enver ve Murat Boz, birbirlerine ikinci şansı vermiş, hayranları bu haberden sonra ünlü çiftin evleneceklerine kesin gözüyle bakıyordu. Ancak ünlü çift ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitirme kararı aldı.

Youtuber Enes Batur, Murat Boz'un kapı komşusu olan DJ Doğuş Çabakçor ile çekim yaptı. O sırada internete bağlanmaya çalışan Batur, Wifi listesinde Murat Boz'un kullanıcı ismini gördü. BaturMurat Boz'un Wi-Fiadının "Aslı-Murat" olduğunu deşifre etti. Ünlü isim "Ben Murat Boz'un tarafındayım. O hanımcı" demesi ise görüntülerin ayrılık öncesi çekilmiş olduğu ihtimalini akıllara getirdi.

Ayrılık haberleriyle hayranlarını bir kez daha üzen Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ilişkilerinin bitme nedeni, Boz'un evliliğe sıcak bakmaması. Ayrıca Boz'un yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" dediği de iddialar arasında.

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