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İstanbul Fatih Eminönü meydanında güvercinleri ezen cani gözaltına alındı

İSTANBUL'un Fatih ilçesi Eminönü meydanında tur atan bir kişi, aracını üzerine sürerek onlarca güvercini öldürdü. Olayın ardından bölgeden ayrılan cani sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'un Fatih ilçesi Eminönü meydanında araç kullanan bir kişi, aniden direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen cani sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Çevredeki esnaf, olay yerine koştu. Onlar güvercinin öldüğünü gören çevre esnafı, duruma tepki gösterdi.

Olayın ardından bölgeden ayrılan sürücü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sirkeci Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'Kamu malına zarar vermek' suçlamasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürülen kişinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti"

Görgü tanığı Ali Güler, "Beyaz bir araç, meydanda kuşların tam karşısına gelecek şekilde döndü. Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti. Yaklaşık 20 kuş ezdi. Ben uzak bir mesafedeydim. Buradaki esnafın müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti" dedi.

"Şikayette bulunmak için karakola gittim" diyen Güler, "İşlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini söylediler. Yaptığı canice bir şey ama ruh halini bilemiyoruz. Toplum içinde bu insanla yaşayacağız. Başkalarına zarar vermemesi için tedavi edilmesi, hukuken bir ceza alması gerekiyor" diye konuştu.

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