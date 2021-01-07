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İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı

İSRAİL'in Suriye'nin güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

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İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye’nin güneybatısında yer alan Al-Suwayda'da hava saldırısı düzenledi. İran müttefiki ve Lübnan Hizbullah askerinin kaldığı bölgelerin hedef alındığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in, başkent Şam’ın güneyindeki bir askeri üssü de havadan vurduğunu kaydederken bir radar sistemi ve silah deposunun zarar gördüğünü açıkladı.

Suriye basınına göre, Suriye savunma sistemi dün gece İsrail tarafından atılan bazı füzeler ima etti.

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