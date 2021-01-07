Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi
Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar sırasında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi.Abone ol
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde 'Üniversitemizde kayyım rektör istemiyoruz' başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan öğrencilerden '2911 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 kişiden 24'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
16 kişinin sorguları sürüyor
Sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 16 kişinin ise Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.
Öğretim üyeleri bugün de rektörlük binası önündeki eylemlerine alkışlarla devam etti.