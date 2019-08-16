İsrail polisi bıçaklı 2 genci böyle vurdu

Olay, Kudüs’teki Eski Şehir bölgesinde meydana geldi. İsrail polisi, kendilerine saldıran 2 bıçaklı gence ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gençlerin polise saldırdığı, polisin ise hızla silahlarını çekerek gençlere ateş ettiği; yere düşen gençleri yerde vurmaya devam ettikleri görüldü.

İsrail medyası, gençlerden birinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini; diğerinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve 1 polisin de hafif yaralandığını duyurdu. Filistin medyası ise İsrail polisinin silahını çekerek gençlere ateş açmasını ve yere düşen gençleri yerde vurmaya devam etmesini eleştirdi.