POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla, Suriye'de güvenli bölge çalışmalara için kordine merkezi olacak Şanlıurfa'da askeri birlikleri denetlemek için incelemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak için Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda, Vali Abdullah Erin, 2’nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. 

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