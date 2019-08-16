GÜNCEL

Baba ile oğlu denizde boğuldu

Mersin'de, denizde akıntıya kapılan baba ile 9 yaşındaki oğlu boğuldu.

Alınan bilgiye, Ümit Kıyak, 9 yaşındaki oğlu Kadir Kıyak ve ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki diğer oğluyla akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Soli sahilinde denize girdi.

Dalgaların artması nedeniyle akıntıya kapılan aileden, 12 yaşındaki çocuk sudan çıkmayı başardı.

Olayı görerek denize giren vatandaşlar, diğer çocuk ile babasına ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

Daha sonra, Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Polisi, su üstünde ve altında yapılan çalışmalarda baba ile oğluna ulaştı. Ancak hastaneye kaldırılan Kıyak ile 9 yaşındaki oğlu, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sahile gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Sudan ilk çıkan 12 yaşındaki çocuğun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Mert Yıldırım, İtalyan devine transfer oluyor
Mert Yıldırım, İtalyan devine transfer oluyor
Devlet Bahçeli'nin 'yuvaya dönün' çağrısının perde arkası
Devlet Bahçeli'nin 'yuvaya dönün' çağrısının perde arkası
Ziraat Bankası ABD yaptırımları sonrası Venezüella Merkez Bankası'nın hesaplarını kapattı
Ziraat Bankası ABD yaptırımları sonrası Venezüella Merkez Bankası'nın hesaplarını kapattı
Kız tarafı olumsuz yanıt verince ortalık karıştı
Kız tarafı olumsuz yanıt verince ortalık karıştı
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Afili Aşk 10. bölüm 2. fragmanı
Afili Aşk 10. bölüm 2. fragmanı
Isparta’da damat dehşeti 3 ölü
Isparta’da damat dehşeti 3 ölü
Gel Yazın Konuşalım'da ayrılık! Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu
Gel Yazın Konuşalım'da ayrılık! Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu
Bilecik'te yolda başına cam düşen kadın 17 gün sonra öldü
Bilecik'te yolda başına cam düşen kadın 17 gün sonra öldü
Aydın'da genç kadın ve arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı
Aydın'da genç kadın ve arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
İstanbul trafiğinde tehlike saçan ölüm fıskiyeleri
İstanbul trafiğinde tehlike saçan ölüm fıskiyeleri
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında