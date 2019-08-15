Sinan Burhan Berat Albayrak'a sahip çıktı

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Gazeteci Sinan Burhan, TV1 Haber Müdürü İsmail Şahin’in hazırlayıp sunduğu ‘Editörün Gözünden’ programının canlı yayın konuğu olurken gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

''Lütfen Berat Bey’i ekonomi karnesi ile değerlendirelim''

Burhan, “Bazı kulislerde, bazı kapalı kapılar ardında sayın Berat Albayrak’la ilgili eleştiriler yapılıyor. Bunun üstünü örterek değil de üstünü açarak konuşmak gerekiyor. Ben Berat Albayrak’ın çok başarılı bir ekonomi bakanı olduğu kanaatindeyim. Sayın Berat Albayrak döneminde milli ekonomiye geçiş olmuştur. Sayın Berat Albayrak’ın ‘Damat’ olarak eleştirilmesi yanlıştır. Sayın Berat Albayrak’ı bence performansı ile değerlendirmeliyiz. Daha geleli 1 buçuk sene oldu. Bakın, dolar ve euro düşüyor. Faizler düşüyor. Ben Berat Albayrak’a süre verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Lütfen Berat Bey’i ekonomi karnesi ile değerlendirelim. Berat Albayrak ekonomide başarılı olursa, faizler düşerse, milli üretim olursa, milli sanayi olursa biz Sayın Berat Albayrak’a niye karşı çıkalım? Damat olması bizi ilgilendirmez. Bizim için önemli olan sayın Berat Albayrak’ın performansıdır. Berat Albayrak’a süre verildiği takdirde ben başarılı olacağı kanaatindeyim. Ha, süre verilir ve başarısız olursa zaten millet oyunu vermez. Burada bir ön yargı var. Bu ön yargıyı bizim kabul etmememiz lazım. Lokantacı, iyi lokantacılık yapıyorsa onu lokantacılığı ile değerlendiririm. Terzi, iyi terzicilik yapıyorsa onu terziliği ile değerlendiririm. Terzinin anası- babası kim diye sormam.'' şeklinde konuştu.