Ronaldo UEFA Süper Kupa finalini izledi Georgina Rodriguez'e masaj yaptırdı

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşılaştı. Normal süre 1-1, uzatmalar da 2-2 eşitlikle sona erdi. Seri penaltılarda rakibini 5-4 yenen Liverpool kupanın sahibi oldu.

İstanbul'da Beşiktaş Park'ta oynanan müsabakaya tüm dünya ilgili gösterirken bu isimler arasında Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo da vardı.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalini izlerken sevgilisi Georgina Rodriguez'e masaj yaptırdı.

Ronaldo, sevgilisine masaj yaptırdığı videoyu Instagram hesabından paylaşırken 'Recovery time with love' (sevgili ile iyileşme zamanı) notunu düştü.