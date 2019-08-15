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Japonya’da fırtına hayatı felç etti

Japonya'da etkisini gösteren Tropikal Krosa Fırtınası nedeniyle 700 üzerinde uçuş iptal edildi. Yetkililer 600 bin kişiye güvenli bölgelere tahliye tavsiyesinde bulundu.

Üç gündür Japonya’ya yaklaşan ve perşembe itibariyle Japonya'nın batısında etkisini artırması beklenen Tropikal Krosa Fırtınası, bugün öğle saatleri itibariyle Yamaguchi Eyaleti'ndeki Iwakuni şehrinin 60 kilometre güneyine ulaştı. 

Japonya Meteoroloji Ajansı, Krosa'nın 108 kilometre hızında şiddetli rüzgarlara neden olduğunu ve Hiroşima'nın batı eyaletinde ulaştığı sırada saate 144 kilometre hıza ulaştığını açıkladı. Dün akşam saatlerinden bu sabaha kadar etkisini artırarak sürdüren Tropikal Krosa Fırtınası'nın, Şikoku, Çugoku ve Kinki bölgeleri başta olmak üzere sağanak yağışlara, sert rüzgarlara ve yüksek dalgalara neden olacağı bildirildi. 

Yoğun yağış uyarısı 

Meteoroloji Ajansı yetkilileri, cuma sabah saatlerine kadar geçecek 24 saatlik süre zarfında, Şikoku ve Kinki'de 400, Tokai'de ise 500 milimetreye varan yoğun yağış beklendiğini belirtti. Yağış miktarının bazı bölgelerde 1200 milimetreyi geçebileceğini kaydeden yetkililer, Koçi, Ehime, Tokuşima, Nara ve Oita eyaletleri için ise toprak kayması uyarısında bulundu. 

Yüksek dalgalara neden olacak 

Üç gündür denizlerde şiddetli dalgalara neden olan fırtına nedeniyle, dalgaların Şikoku, Kinki ve Tokai kıyı bölgelerinde 9 metreye, kuzey Kyuşu ve Yamaguçi eyaleti kıyılarında 8 metreye ulaşması beklenirken yerel otoriteler riskli bölgelerde yaşayan vatandaşları şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar, toprak kaymaları ve sel ihtimaline karşı tetikte olmaya çağırdı. 

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