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Bartın'da otomobilin önüne ayı çıktı

Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca-Kozcağız yolunda, gece seyir halindeki otomobilin önüne ayının geldiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücüsünün Kumluca'dan Kozcağız beldesine gittiği otomobilin önüne, gece saatlerinde, Akbaş köyü mevkisinde ayı çıktı.

Araçta bulunanlar, cep telefonlarının kamerasıyla ormandan yola çıkan ayıyı görüntüledi. Bu sırada görüntü çekenlerden birinin, ayıya yoldan çekilmesi için bağırdığı duyuldu. Yaklaşık 200 metre otomobilin önünde koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.

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