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Adana'da leylekleri elektrik çarptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinden Adana'ya gelen trenin makinisti, rayların kenarında elektrik çarpması sonucu yaralanan leyleği görünce treni durdurup onu istasyonda itfaiye ekiplerine teslim etti.

İskenderun'dan Adana'ya gelen yolcu treninin makinisti, Adana'nın Ceyhan ilçesi Sirkeli Mahallesine geldiği sırada rayların kenarında çok sayıda hareketsiz halde duran leylek olduğunu gördü. Trenin havai hat sistemine çarparak leyleklerin telef olduğunu gören makinist treni biraz yavaşlattı. Bu sırada bir leyleğin hareket ettiğini gören makinist, treni durdurup yaralı leyleği trene aldı.

Daha sonra yoluna devam eden makinist, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığındaki Can-Kur durumu bildirdi. Ekipler, istasyona geçerek yaralı leyleği getiren treni beklemeye başladı. Bir süre sonra tren gelip istasyonda durduktan sonra makinist yaralı leyleği ekiplere teslim etti. Ekipler ise zaman geçirmeden leyleği hayvan barınağına götürerek tedavisine başlandı. Bu sırada makinist ray kenarında çok sayıda leyleğin telef olduğunu söyleyince itfaiye ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede 12 leyleğin telef olduğunu belirledi. Bu arada yapılan inceleme sırasında yaralı buldukları bir leyleği daha barınağa getirerek tedavisini sağladı. Yaralı leyleklerin barınakta tedavisi devam ederken, telef olan 12 leylek ray kenarından kaldırıldı.

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