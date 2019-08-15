Tekirdağ'da trafoda patlama kameralara saniye saniye yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçe merkezindeki eski öğretmen evinin yanında bulunan elektrik direğindeki trafoda çok sayıda patlamalar meydana geldi. Sonrasında çıkan yangın bir vatandaşın cep telefon kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekiler ise o anları korkuyla izledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.