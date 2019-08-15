POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu 'Trump'ın 20 mil sözü var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Henüz daha detaylandırılması gereken birçok konu var. İHA'larımız bölgede uçuşlarına başladı. Burada amaç bir güvenli bölgie oluşturulması. Amaç YPG ve PKK'lıların çıkarılması" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile güvenli bölge mutabakatı sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Bakanı Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada Suriye'nin Kuzeyinde çalışmalarına başlanan güvenli bölge ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Amaç YPG ve PKK'lıların çıkarılması

Çavuşoğlu, "Henüz daha detaylandırılması gereken birçok konu var. İHA'larımız bölgede uçuşlarına başladı. Burada amaç bir güvenli bölge oluşturulması. Amaç YPG ve PKK'lıların çıkarılması" dedi.

'Trump'ın 20 mil sözü var'

Çavuşoğlu, "Trump'ın 20 mil sözü var, YPG'nin çıkarılması gerekiyor. ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır" şeklinde konuştu.

'Söz konusu değildir'

F-35'lerle ilgili de açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Numan Kurtulmuş hangi kesimlerden oy kaybettilerini açıkladı yeni parti yorumu
Numan Kurtulmuş hangi kesimlerden oy kaybettilerini açıkladı yeni parti yorumu
Nihat Özdemir: Yabancı sayısı azalmalı
Nihat Özdemir: Yabancı sayısı azalmalı
Konya cami lojmanının çatısında rakun yakalandı
Konya cami lojmanının çatısında rakun yakalandı
Yargıtay'dan yeşil ışık! O sitelere giren işçi tazminatsız kovulacak
Yargıtay'dan yeşil ışık! O sitelere giren işçi tazminatsız kovulacak
Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge ilgili yeni açıklama Trump söz verdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge ilgili yeni açıklama Trump söz verdi
Ali Koç Kolarov transferi için devreye girdi! Transferi bitirip gelecek
Ali Koç Kolarov transferi için devreye girdi! Transferi bitirip gelecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Japonya’da fırtına hayatı felç etti
Japonya’da fırtına hayatı felç etti
ABD’de uyuşturucu operasyonunda çatışma: 6 yaralı
ABD’de uyuşturucu operasyonunda çatışma: 6 yaralı
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Samsun’da kaza anı kameralara böyle yansıdı
Samsun’da kaza anı kameralara böyle yansıdı
O sitelere giren işçi tazminatsız kovulacak
O sitelere giren işçi tazminatsız kovulacak
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı
Rusya'da martı sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti