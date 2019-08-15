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İncir toplarken boynundan asılan adam öldü

Bursa’da, yaşlı bir adam, incir toplamak için çıktığı 6 metrelik ağaçta dengesini kaybedince, iki dal arasında boynundan asılı kaldı. Yakınlarının durumu görüp müdahale etmesine rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesine bağlı Misi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaşındaki Selahattin Çivi, bahçesinde bulunan incir ağacına çıktı. 6 metrelik ağacın üst dallarına tırmanan yaşlı adam dengesini kaybederek düştü. Çivi, iki dal arasında boynundan asılı kaldı. Ailesi yaşlı adamdan uzun süre haber alamayınca bahçeye gitti. İncir ağacında hareketsiz şekilde duran Selahattin Çivi’yi gören yakınları yaşlı adamı asılı kaldığı yerden kurtararak aşağı indirdi. Yakınları hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın ailesi fenalık geçirdi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberi altına alırken, savcılık incelemesinin ardından Selahattin Çivi’nin cansız bedeni esas ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlî Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

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