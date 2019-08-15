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ABD ve Türk askerleri Şanlıurfa Akçakale sınırında

ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty beraberindeki askeri heyetle birlikte Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan 'güvenli bölge konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. Ankara temaslarının ardından Şanlıurfa’ya geçen Korgeneral Twitty, Türk askeri yetkililer ile beraber Suriye sınır hattında da inceleme yaptı.

Suriye’nin kuzeyinin terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilmesine yönelik ABD ile Türkiye arasında başlayan görüşmelerde Müşterek Harekat Merkezi kurulması kararı alındı.

Ankara’da yapılan görüşmelerde 'güvenli bölge'nin iki ülkenin koordinesinde tesis edilmesi kararına varıldı.

Bu gelişmelerin ardından ABD’li 6 askerden oluşan ilk kafile 4 gün önce Şanlıurfa’ya geldi ve Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde çalışmalara başladı.

Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasına ilişkin altyapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlanmasının ardından ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı olan Korgeneral Stephen Twitty, öğle saatlerinde beraberinde bir grup askeri yetkili ile birlikte Ankara’ya geldi.

Burada çeşitli temaslarda bulunan ve Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret eden Korgeneral Twitty ve beraberindeki ABD heyeti, öğle saatlerinde özel uçak ile Şanlıurfa’ya indi.

Ziyaret öncesi geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanına gelen Korgeneral Twitty ve beraberindeki askeri heyet, daha sonra Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasına ilişkin günlerdir iki ülke askerlerinin toplantılar yaptığı Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geldi.

Yaklaşık 3 saat burada Türk askeri yetkililer ile toplantılar düzenleyen ve özellikle 'güvenli bölge'nin Türkiye sınırına derinliği konusunda istişarelerde bulunan Korgeneral Twitty daha sonra sınır hattına geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri arasında sınır hattında bir süre inceleme yapan ABD’li Korgeneral ve beraberindeki askerler akşam saatlerinde yeniden Şanlıurfa’ya döndü ve özel uçakla kentten ayrıldı.

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