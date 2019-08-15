Bursa'da gazinin darp edildiği kafe kapatıldı

Vatani görevini yaparken gazi olan ve yüzde 92 engelli olan Ömür Karaman’ın (40) darp edildiği iddia edilen kafenin sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turizm şirketi BURFAŞ tarafından askıya alınarak kapatıldı.

Ayrıca Kıyı Kanunu'na muhalefet ettiği de tespit edilen kafenin plajdaki şezlong ve şemsiyeleri çevik kuvvet ekipleri eşliğinde zabıta ekiplerince toplandı.