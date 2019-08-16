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ABD polisi resmen infaz etti görüntüler tepki çekti

ABD'de polisin bir genci vurarak öldürmesi büyük tartışma yarattı. Ortaya çıkan kamera görüntüleri polisin resmen infaz ettiğini gösteriyor.

ABD'nin Colorado eyaletinde bir polis memuru 19 yaşındaki De'Von Bailey'i kaçtığını gerekçe göstererek vurarak öldürmesine ilişkin kamera görüntüleri herkesi dehşete düşürdü. 

Colorado Springs Polis Departmanından yapılan bodycam görüntülerine göre polis, 19 yaşındaki De'Von Bailey bir başka adamı soygun şüphelilerini sorguluyor. De'Von Bailey'in aniden kaçmaya başlaması üzerine polisler arkasından ölümüne kurşun yağdırıyor.

Yaralı halde tıbbı müdahale yerine polislerin, kelepçe takması ve üzerini araması tepki çekti. Ailenin avukatları yaptığı açıklamada, Bailey'in ailesi "aile üyelerinin tamamen haksız yere öldürüldüğünü" gördükten sonra "harap oldu" dedi. Gençlerin ailesi ve arkadaşları bu hafta kentin polis merkezinin önünde toplandı ve 3 Ağustos'taki ölümüyle ilgili bağımsız bir soruşturma istedi.

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