GÜNCEL

Yangından kurtarılan kaplumbağaya itfaiye müdahelesi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde anız yangınından kurtarılan kaplumbağanın itfaiye ekipleri tarafından verilen suyu içmesi kameralara yansıdı.

Erbaa ilçesinde Karatepe mevkinde anız yangını ihbarı alan itfaiye erleri kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahalede bulundu. Yarım saatlik çalışmada yangın söndürülürken Erbaa Belediyesi itfaiye erleri yanan otları arasında kaplumbağayı fark ederek eline aldı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Yangın alanından kurtarılan kaplumbağaya itfaiye aracından hortumun vanası açılarak su verildi. Su damlalarına kayıtsız kalmayarak kabuğundan kafasını çıkartarak su içen kaplumbağanın o anları kameralara yansıdı. Doyasıya su içtiği görülen kaplumbağa itfaiye erleri tarafından daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Öte yandan Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak ve Çıkrık mahallesi arasında öğle saatlerinde çıkan anız yangına Yeşilyurt ve Sulusaray itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Naci Bostancı'ndan Mehmet Metiner'in olay sözlerine yanıt! Partinin ömrüne yanlız...
Naci Bostancı'ndan Mehmet Metiner'in olay sözlerine yanıt! Partinin ömrüne yanlız...
Beşiktaş'ın Konoplyanka transferinde Fikret Orman'ı kızdıran detay
Beşiktaş'ın Konoplyanka transferinde Fikret Orman'ı kızdıran detay
İstanbul'da 10 aracın lastiğini patlatıp kaçtılar
İstanbul'da 10 aracın lastiğini patlatıp kaçtılar
Pençe Harekatı'nda Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki terör hedefleri bombalandı
Pençe Harekatı'nda Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki terör hedefleri bombalandı
Teknoloji devi Apple 2023 istihdam hedefini açıkladı
Teknoloji devi Apple 2023 istihdam hedefini açıkladı
Fenerbahçe Federico Santander için Bologna'ya teklif yapacak
Fenerbahçe Federico Santander için Bologna'ya teklif yapacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı
Sahte bekçiyi gerçek polis yakaladı
Van'da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi
Van'da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi
Gel Yazın Konuşalım'da ayrılık! Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu
Gel Yazın Konuşalım'da ayrılık! Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu
Ahmet Ağaoğlu "Hedefimiz her kulvarda zirvedir"
Ahmet Ağaoğlu "Hedefimiz her kulvarda zirvedir"
Baba ile oğlu denizde boğuldu
Baba ile oğlu denizde boğuldu
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Afili Aşk 10. bölüm 2. fragmanı
Afili Aşk 10. bölüm 2. fragmanı
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında