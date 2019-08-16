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Kirazlı köylüleri isyan etti: “Maden sahası geçim kaynağı, dokunmayın”

ÇANAKKALE’nin Kirazlı köyü yakınlarındaki Balaban bölgesinde kurulan maden sahasına bölgedeki köylülerden tam destek geldi. Maden alanı hakkında birçok insanın yanlış bilgi ile bölgeye geldiğini vurgulayan Kirazlı Köyü Muhtarı Erkan Can, sahanın köylüler için bir geçim kaynağı haline dönüştüğünü belirtti.

Son günlerde gündemi sıkça meşgul eden ve Kazdağları ile bağlantısı olmamasına rağmen Kazdağları olarak dillendiren Balaban bölgesinde kurulan maden sahası, Kirazlı köylüleri için en büyük geçim kaynağı haline geldi. 110 nüfuslu köyde 20 kişinin maden sahasında çalıştığı aktarılırken, köylüler ise maden sahasını durdurmaya yönelik eylemleri desteklemediklerini dile getirdiler. Kurulan maden sahasının, kendilerinin geçim kaynağı olduğunu belirten köylüler, çoğu insanın bilinçsizce bölgeye gelerek eylemlere katıldıklarını da ifade ettiler. 

“Kirazlı ve Çanakkale maden yüzünden lekeleniyor” 

Mensubu oldukları köyün Kazdağları ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını vurgulayarak sözlerine başlayan Kirazlı Köyü Muhtarı Erkan Can, “Bulunduğumuz yer, Kirazlı madeni diye geçen bir bölge. Kazdağları ile karıştırılan yer. Ama gördüğünüz gibi Kazdağları buradan gözükmüyor. Çok uzak bir mesafede. ‘Kazdağları’nda katliam oluyor’ diyorlar. Böyle bir şeyin olmadığını ve buradaki ağaçların kesilip çoğunun köylülere ihtiyaç olarak satıldığını belirtmek istiyorum. Bu maden sahasına karşı eylemlere katılmayan köylüme de teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızı da buraya davet ediyoruz. Çünkü Kirazlı ve Çanakkale maden yüzünden lekeleniyor. Gelip bir çayımızı içmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

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