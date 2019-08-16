DÜNYA

Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldı

ABD'li ünlü Nascar yarışçısı Dale Earnhardt Jr, eşi ve kızının bulunduğu küçük uçak, iniş yaptığı havalimanında alev aldı.

Earnhardt ve ailesinin kazadan kurtuldukları belirtildi. Uçak, ABD'nin Tennessee eyaletindeki Elizabethton havalimanına yerel saatle 15.40 sıralarında iniş yaptıktan hemen sonra alev aldı. Uçağın içinde ünlü Nascar yarışçısı Dale Earnhardt Jr, eşi ve kızının da bulunduğu; kazadan yara almadan kurtuldukları duyuruldu..

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma'dan önemli açıklama!
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma'dan önemli açıklama!
Bakan Hulusi Akar kuvvet komutanlarıya güvenli bölge için kritik nokta olan Şanlıurfa'da
Bakan Hulusi Akar kuvvet komutanlarıya güvenli bölge için kritik nokta olan Şanlıurfa'da
Çaykur Rizespor, Joseph Attamah'ı kiraladı
Çaykur Rizespor, Joseph Attamah'ı kiraladı
Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti: Söz verdim bırakın gideyim
Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti: Söz verdim bırakın gideyim
Fatih Terim'in çok istediği Gustavo Cuellar elden kaçtı
Fatih Terim'in çok istediği Gustavo Cuellar elden kaçtı
'Bu hastanedeki tüm doktorlar mal' davasında ilginç karar
'Bu hastanedeki tüm doktorlar mal' davasında ilginç karar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çalınan otomobil sulama kanalında bulundu
Çalınan otomobil sulama kanalında bulundu
ABD polisi resmen infaz etti görüntüler tepki çekti
ABD polisi resmen infaz etti görüntüler tepki çekti
Gel Yazın Konuşalım'da ayrılık! Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu
Gel Yazın Konuşalım'da ayrılık! Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu
Kirazlı köylüleri isyan etti: “Maden sahası geçim kaynağı, dokunmayın”
Kirazlı köylüleri isyan etti: “Maden sahası geçim kaynağı, dokunmayın”
Yeşim Salkım’dan bol göndermeli Gülben videosu
Yeşim Salkım’dan bol göndermeli Gülben videosu
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Dolmuşçuyla tartıştı! Öfkesi dinmedi bakın ne yaptı
Dolmuşçuyla tartıştı! Öfkesi dinmedi bakın ne yaptı
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında