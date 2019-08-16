7 kişiyi ipe dizen Anderson Diaz'dan Maradonavari gol

Kolombiyalı genç yetenek Anderson Diaz, yeşil sahalarda ender görülen bir gole imza atarken akıllara Diego Armando Maradona'yı getirdi.

Kolombiya 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda "Maradonavari" bir gol atıldı. Norte de Santander forması giyen genç futbolcu Anderson Diaz, 7 futbolcuyu çalımlayarak ağları havalandırırken tüm dünya bu gole mest oldu.