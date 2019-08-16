GÜNCEL

7 kişiyi ipe dizen Anderson Diaz'dan Maradonavari gol

Kolombiya 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda "Maradonavari" bir gol atıldı. Genç futbolcu Anderson Diaz, 7 futbolcuyu çalımlayarak ağları havalandırdı.

Kolombiyalı genç yetenek Anderson Diaz, yeşil sahalarda ender görülen bir gole imza atarken akıllara Diego Armando Maradona'yı getirdi.

Kolombiya 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda "Maradonavari" bir gol atıldı. Norte de Santander forması giyen genç futbolcu Anderson Diaz, 7 futbolcuyu çalımlayarak ağları havalandırırken tüm dünya bu gole mest oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti: Söz verdim bırakın gideyim
Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti: Söz verdim bırakın gideyim
Mesut Özil'den bıçaklı saldırı sonrası flaş karar
Mesut Özil'den bıçaklı saldırı sonrası flaş karar
Ekrem İmamoğlu'ndan 'mağdurum' diyen vatandaşa cevap: Ben de mağdurum
Ekrem İmamoğlu'ndan 'mağdurum' diyen vatandaşa cevap: Ben de mağdurum
Süleyman Soylu Aylan Bebek’te rol aldı tüm dünyaya mesaj verdi
Süleyman Soylu Aylan Bebek’te rol aldı tüm dünyaya mesaj verdi
OYAK İngiliz çelik devi British Steel’i satın alıyor ön anlaşma tamam!
OYAK İngiliz çelik devi British Steel’i satın alıyor ön anlaşma tamam!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aydın'da akrep kavanozda 37 yavru dünyaya getirdi
Aydın'da akrep kavanozda 37 yavru dünyaya getirdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şanlıurfa'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şanlıurfa'da
Gel Yazın Konuşalım'da ayrılık! Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu
Gel Yazın Konuşalım'da ayrılık! Hakan Hatipoğlu sosyal medyadan duyurdu
Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldı
Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldı
Çalınan otomobil sulama kanalında bulundu
Çalınan otomobil sulama kanalında bulundu
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
ABD polisi resmen infaz etti görüntüler tepki çekti
ABD polisi resmen infaz etti görüntüler tepki çekti
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında