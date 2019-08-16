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Kars’ta elektrik teline atılan ayakkabı trafoyu yaktı

Kars’ta elektrik tellerine atılan bir çift ayakkabı trafoyu yaktı. Ateş alarak yanan trafoda maddi hasar oluştu.

Kars, Bülbül Mahallesi 1. Tepe sokakta kimliği belirsiz kişilerce elektrik tellerine atılan bir çift ayakkabı kısa devre yaparak ARAS Elektrik A.Ş.’ye ait trafoyu yaktı. Trafonun yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve ARAS Elektriğe bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trafoya müdahale etmek için elektriğin kesilmesini bekledi. Bölgeye gelen ARAS elektrik çalışanları önce elektrikleri kesti, ardından köpükle müdahale ederek yanan trafoyu söndürdü. Ekipler yaptıkları incelemede trafonun yanmasına tellere atılan ayakkabıların sebep olduğunu belirlerdi. Tamamen yanan trafo kullanılamaz hale geldi. 

“Mahalle sakinleri tepki gösterdi” 

Öte yandan trafonun yanmasına ayakkabıların sebep olduğunu ifade eden mahalle sakinleri güvenlik kameraları yardımıyla ayakkabıları atan kişi veya kişilerin bulunarak cezalandırılmasını istedi. Ekipler tamamen söndürülen trafoyu değiştirerek Bülbül Mahallesi’ne yeniden elektrik verdi. 

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