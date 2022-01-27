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İsrail İstanbul'da karda mahsur kalan hahamı konuşuyor! Camiye gittiğinde cemaat...

İsrail İstanbul'da karda mahsur kalan hahamı konuşuyor! Camiye gittiğinde cemaat...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı ve trafiği felç etmişti. Kar nedeniyle kentin büyük bölümünde yollar kilitlenirken, soğuk nedeniyle zor saatler yaşayan vatandaşlar araçlarını bırakıp çevrede bulunan cami, alışveriş merkezi gibi yerlere sığınmıştı. O zor saatlerde, camiye sığınan İsrailli bir haham, İsrail’de gündeme oturdu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla oldukça konuşulan haham, camideki misafirperverliğe hayran kaldığını söyledi.

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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının yankıları devam ediyor. Yapılan uyarılara rağmen önlemlerin alınmadığı İstanbul'da yoğun kar, kentin birçok noktasında hayatı durma noktasına getirmişti. Müdahale edilmeyen yollarda mahsur kalan yüzlerce araç, saatler boyunca kurtarılmayı beklemişti. Dondurucu soğuklarda, yollarda mahsur kalan vatandaşlar, 20 saate varan süreler boyunca büyük bir çaresizlik yaşamıştı. Mahsur kaldıkları yolların ıssız olması nedeniyle yüzlerce kişi, çevrede bulunan cami, okul, AVM gibi yerlere sığınmıştı.

Kar çilesinde mahsur kalanlardan biri olan İsrailli bir hahamsa, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla İsrail medyasında gündem oldu. Ülke basınına yansıyan haberlere göre Israel Album isimli 61 yaşındaki bir haham, ziyaret için geldiği İstanbul'da kar esaretini yaşayanlardan biri oldu. İsrail'in Bney Brak kentinden gelen haham, Hadımköy civarında mahsur kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kilitlenen trafikte zor anlar yaşayan hahamın imdadına ise polisler yetişti.



"Namaz kılan cemaat, beni büyük bir sıcaklıkla karşıladı"
Album, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Arabada yaklaşık 10 saat boyunca mahsur kaldık. Aracın klimasını açarak ısınmaya çalıştık ancak benzinin bitme noktasına gelmesiyle onu da kapatmak zorunda kaldık. Yaklaşık 6-7 saat boyunca da bu şekilde bekledik. Bir süre sonra ise Türk polisleri, zorlu koşullara rağmen bizlere ulaşıp yardım etmeye başladı. İnsanları o dondurucu soğuktan kurtarmak için çok çaba sarfeden polisler, yaklaşık 200 kişiyi oradan alarak polis merkezine götürdü. Biraz ısındıktan sonra ise bizlere, orada bulunan büyük bir cami kapılarını açtı. Burada namaz kılan cemaat, beni büyük bir sıcaklıkla karşıladı. Camide ısındıktan sonra rahatça uyuyabildim. Misafirperverlikleri ve bana yaklaşımları harikaydı" ifadelerini kullanan Album'ün bu sözleri, ülke manşetlerine taşındı.

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