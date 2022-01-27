Fena kar geliyor Meteoroloji 23 ilde alarm verdi! Bu saatlere dikkat: İstanbul Ankara Eskişehir Van hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurtta etkili olan kar yağışı bugün de sürecek. Açıklanan hava durumu raporunda 23 il için alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Amasya, Tokat, Ordu ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri, Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Meteorolojiden yeni uyarılar: Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Rize, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt ve Batman çevreleri, Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimleri, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün oluğu yerlerde çığ riski ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.