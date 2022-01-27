Fena kar geliyor Meteoroloji 23 ilde alarm verdi! Bu saatlere dikkat: İstanbul Ankara Eskişehir Van hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Amasya, Tokat, Ordu ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.