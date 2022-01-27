Cedi Osman performansıyla göz doldurdu Cleveland Cavaliers son şampiyonu devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın üstün performansının yardımıyla Milwaukee Bucks'ı 115-99 mağlup etti.

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NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde, sezonun formda ekiplerinden Cavaliers, son 10 maçtaki 8. galibiyetine, konuk ettiği Bucks'ı 16 sayı farkla yenerek ulaştı.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 30'uncu galibiyetine uzanan Cavaliers'ta 34 dakika süre alan Cedi Osman, 23 sayı, 4 asist, 3 ribaunt ve 2 top çalmalık performansıyla adından söz ettirdi. Karşılaşmada 6 isabetli üçlükle bu alanda kariyer rekorunu kıran Cedi, NBA'deki toplam ribaunt sayısını yine bu maçta bine çıkardı.

Kevin Love 25 sayı ve 9 ribaunt, Darius Garland 19 sayı ve 8 asist, Evan Mobley 16 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 20. kez kaybeden Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 26 sayı ve 9 ribaunt, Bobby Portis 22 sayı ve 7 ribaunt, Khris Middleton 21 sayıyla oynadı.

Charlotte Hornets'ten rekorlu galibiyet

Bu sezon play-off'a kalma mücadelesi veren Charlotte Hornets, önemli bir hücum performansına imza attığı maçta deplasmanda Indiana Pacers'ı 158-126'lık skorla geçti.

Bu galibiyetle kulüp tarihinde bir maçta atılan en yüksek sayı rekorunu, toplam 24 isabetli üç sayılık atışın yardımıyla kıran Hornets, NBA'de bu sezon bir maçta atılan en yüksek sayıya da ulaştı.

Sezonun 27. galibiyetine imza atan Hornets'te Kelly Oubre 39 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olurken, LaMelo Ball 29 sayı, 13 asist,10 ribauntla "triple-double" yaptı. Miles Bridges 22, Terry Rozier de 20 sayıyla skora destek verdi.

Art arda 3'üncü kez kaybeden Pacers'ta Goga Bitadze ve Isaiah Jackson 17 sayı, Lance Stephenson 14 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, Torrey Craig 14 sayıyla mücadele etti.

Phoenix Suns, Booker'ın 43 sayısıyla kazandı

Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, deplasmanda Utah Jazz'ı 105-97 mağlup ederek galibiyet serisini 8. maça çıkardı.

Bu sezon 38 galibiyete ulaşan Suns'ta yıldız oyuncu Devin Booker, 43 sayı, 12 ribaunt, 4 asistlik performansıyla takımını galibiyete taşıdı.

Sezonun 19. mağlubiyetini alan 30 galibiyetli Jazz'de en skorer isim, 26 sayıyla Jordan Clarkson oldu.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 126-158

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 115-99

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 102-111

Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 121-104

Miami Heat-New York Knicks: 110-96

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 118-124

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 111-105

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 110-118

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 112-132

Utah Jazz-Phoenix Suns: 97-105