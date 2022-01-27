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İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı

İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı

ESENYURT'ta bir kişi, sokak ortasında tabancayla ateş ederek husumetlisini bacağından yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırgan aynı gün yakalandı.

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Olay, 12 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yaya olarak arkasından gelen kişi, caddede arkadaşı ile yürüyen Ali Açar'a tabanca ile ateş etti. Açar, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Açar'ı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

24 saat geçmeden yakalandı
Olay yerine gelerek güvenlik kameralarını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın, Açar ile aralarında husumet bulunan Necip Cançeken olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Cançeken, saklandığı yerde polis ekiplerince yakalandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen silahlı saldırgan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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