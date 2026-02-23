BIST 14.062
Isparta otogarının çatısı elektrik üretecek

Isparta Belediyesi tarafından yeni otogar binasının çatısına 1,3 megavat (MW) gücünde güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Belediye tarafından yürütülen proje kapsamında, yeni otogarın çatı alanına güneş panelleri yerleştirilmeye başlandı.

Kurulum çalışmalarında çatı altyapısı tamamlanırken, paneller vinç yardımıyla çatıya çıkarılarak monte ediliyor.

Yeni otogar çatısına kurulacak sistemin 1,3 megavat kurulu güce sahip olması planlanan projenin tamamlanmasıyla belediyenin güneşten elektrik üretim kapasitesi artacak.

Belediye, daha önce Davraz Kapalı Pazar Alanı'nın çatısına 1,2 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kurmuştu.

Yeni otogar projesinin tamamlanmasıyla, Isparta Belediyesi'nin güneşten elektrik üretiminin 21 megavata ulaşması hedefleniyor.

