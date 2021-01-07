İslam Memiş'ten bomba tüyolar! Altın ve dolarda düşüş sürecek mi? 6.80'lere inecek iddiası...

Dolar kurundaki düşüşün uzun vadeli kalmasının pek mümkün olmadığını belirten İslam Memiş, altın için de bomba açıklamalar yaptı. Hem altın hem de dolar için yaşanan düşüşlerin birer alım fırsatı olarak düşülmesi gerektiğinin altını çizen Memiş, bu sürenin uzun olmadığına dikkat çekti.

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ABD'de yaşanan kaos piyasaları da etkiledi. Dolar bugün 7,50'yi gördü. Peki dolar kurundaki düşüş sürecek mi? Altında son durum ne? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar kurundaki son durum için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Memiş şunları kaydetti:

Bu süreçlerde yukarı yönlü atakların gerçekleşme ihtimali var. Bu düşüşlerin çok uzun vadeli kalacağını tahmin etmiyorum. Kısa süreli bir düşüşten bahsediyoruz.

"6.80'ler konuşulabilir"

'Doların sabitleneceği seviye olur mu?' sorusu geliyor. 7 lira seviyesi güçlü bir psikolojik destek seviyesi...7 liranın altına sarkarsa 6.80'ler konuşulabilir. Dolar kurundaki düşüşler ticaret yapanları daha çok ilgilendirdiği için bu süreci açık pozisyonu olan şirketler değerlendirecek. 7 lira destek seviyesi gündeme gelebilir ama önemli olan ABD'deki süreç nasıl devam edecek. Toparlanma ne kadar sürecek?

"Kadaeeli alım fırsatıdır"

Doların içeride değer kaybediyor olması beraberinde gram altın ve gümüşün gram fiyatının da değer kaybetmesine neden oluyor. Doların vermiş olduğu fırsatları emtia tarafında değerlendirilmesi gerekiyor. Yıla yayarak bazı fırsatları göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Dolar 2 ay önce 8.58'den 7.25 e kadar gerilemişse, gram altın 540 liradan 440 seviyesine gerilemişse bunları kademeli alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor.

"Altın fiyatlarındaki düşüş kalıcı değil"

Altının gram fiyatı teknik olarak 440-480 aralığına yerleşti. Doların değer kaybediyor olması altının ons fiyatına olumlu yönde destek vermeye devam ediyor. Altının gram fiyatındaki düşüşün kalıcı olduğunu söylemek zor. Bu düşüler alım fırsatı olarak kullanılmalı. Altın fiyatlarındaki yumuşak düşüşler agresif şekilde yükseliyor. Bu gerilemeler yatırımcısına iyi alım fırsatları sağlıyor.