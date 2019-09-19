HABER /  DÜNYA

İran'a askeri müdahale olacak mı? sorusuna Trump'tan çarpıcı yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanacak yeni yaptırımları 48 saat içerisinde açıklayacaklarını belirterek olası bir askeri müdahale sorusuna da "Ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.

Trump, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz"

İran'a yönelik yaptırımların artırılması konusuna değinen Trump, "İran'a bazı çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz. Bunları da gelecek 48 saat içerisinde duyuracağız" dedi.

İran'a askeri müdahale olacak mı?

Bu duyurunun içerisinde, İran'a askeri müdahalenin de olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, "Ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi. Trump, "Eğer bir şey yapmamız gerekirse bunu tereddüt etmeden yaparız" ifadesini kullandı.

Masada başka seçenekler de var

Şu anda çok güçlü bir konumda olduklarını vurgulayan Trump, "İran'a askeri müdahale son seçenek. Ama masada başka seçenekler de var" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan'da Bekik ili ve El-Ahsa iline bağlı Haris beldesinde Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya SİHA saldırısı düzenlenmişti. ABD saldırıdan İran'ı sorumlu tutarken, her iki taraftan yapılan açıklamalar gerilimin günden güne artmasına neden olmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mardin'de kaçak kazıdan bin 500 yıllık tarih fışkırdı! Jandarma harekete geçti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Club Brugge Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı sonucu ve geniş özeti
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a "Sicili bozuk" yanıtı
Antalya'da işitme engelli ve otizmli genç okulda darp edildi iddiası
Suudi Arabistan: İran bizi bunlarla vurdu
Rum liderden Türkiye'ye küstah sözler
Fed beklenen faiz kararını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sona erdi
ABD yanıtladı: PKK/YPG'ye güvence verildi mi?
Fatih Terim'den Ali Koç'a sicil cevabı
Ömer Çelik: Erken seçim diye bir şey yok
Club Brugge Galatasaray maçı şifresiz canlı veren kanalların frekansını ayarlama
Yorumlar