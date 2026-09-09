İran ABD'nin gelişmiş deniz aracını ele geçirdi ABD'den açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde ele geçirdiği ABD'ye ait insansız denizaltı aracının görüntülerini yayımladı.

Devrim Muhafızları Donanması tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, bugün şafak vaktinde gerçekleştirilen "karmaşık bir operasyon" sonucunda ABD'ye ait gelişmiş insansız bir denizaltı aracının Hürmüz Boğazı girişinde tespit edilerek ele geçirildiği belirtilirken, söz konusu denizaltı aracının görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.

DENİZALTINDA HERHANGİ BİR HASAR GÖRÜLMEDİ

Görüntülere göre denizaltı aracının bir bütün halinde ele geçirildiği ve üzerinde herhangi bir hasarın yer almadığı görüldü.

Devrim Muhafızları Donanması, ele geçirilen aracın ABD filosuna 2025 yılında teslim edilen, ileri denizaltı teknolojileriyle donatılmış "en modern akıllı ve insansız denizaltılardan biri" olduğunu öne sürmüştü.

İRAN 2 ABD GEMİSİ, 8 TANKER VE 10 FARKLI GEMİYİ HEDEF ALDIĞINI DUYURDU

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Basın Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerine yönelik saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Bölgede ABD'ye ait 2 gemi ile 8 tankerin hedef alındığı ve söz konusu unsurlarda ağır hasar oluştuğu ifade edilen açıklamada, ayrıca ABD ordusunun teşviki ve desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki “yasaklı bölgeden” geçmeye çalışan 10 geminin de hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ve gözetiminin Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının elinde olduğu vurgulandı.

“ARIZA YAPAN İNSANSIZ ARAÇ ESKİ BİR MODEL”

Öte yandan Reuters ABD yetkilisine atıfta bulunarak, ABD'ye ait bir insansız denizaltı askeri aracının arıza yaşadığını bildirdi.

Raporda, arıza yapan insansız aracın eski bir model olduğu, herhangi bir gizli sonar veya radar ekipmanı taşımadığı ve bir günden fazla bir süre önce hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Reuters, bu insansız hava aracının İran Devrim Muhafızları tarafından ele geçirilip geçirilmediğini belirtmezken çatışma sırasında bölgesel suları izlediğini kaydetti.