ABD İran'da petrol tankerlerine saldırdı İran Ürdün'deki ABD üslerini balistik füzelerle vurdu

İsrail'in i24 televizyonu, bir Amerikalı yetkiliye dayanarak, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerini hedef aldığını ileri sürdü.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, ABD'nin Hark Adası'na 6,4 kilometre (4 mil) mesafede bulunan küçük bir petrol tankerini füzeyle hedef aldığı ve tanker personelinin tahliye edildiği belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisi yer aldı.​​​​​​​

İKİ PETROL TANKERİNE SALDIRI

ABD’nin, Hark Adası yakınlarında hedef aldığı petrol tankerinin ardından Hürmüzgan Eyaleti’ne bağlı Cask kenti kıyılarında da iki petrol tankerine saldırı düzenlediği bildirildi.

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı'na yakın Cask kenti kıyılarında iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu.

Saldırıya uğrayan iki tankerin personelinin küçük botların yardımıyla kıyıya taşındığı belirtildi.

Saldırılar sonucu herhangi bir can kaybının yaşanıp yaşanmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

ABD'Lİ YETKİLİDEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Amerikan Fox News kanalına konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey ABD'li bir yetkili, ABD ordusunun Hark Adası ile Cask kentinde bazı yerleri hedef aldığını açıkladı.

Yetkili açıklamasında, "Hedefler arasında İranlı petrol tankerleri de bulunuyor. Bu, İran’ı ekonomik olarak sıkıştırmaya yönelik daha geniş çaplı bir girişimin parçasıdır. Bu strateji, İran'a ait ham petrol tankerlerini batırmayı ve hizmet dışı bırakmayı da içeriyor." ifadelerini kullandı.

ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde, İran'ın petrol tankerleri arasında transfer yaparak ABD'nin uyguladığı ambargoyu delmeye ve Çin gibi bazı ülkelere petrol satmaya devam ettiği iddia edilmişti.

İRAN: BAHREYN VE KUVEYT'TEKİ LİMANLARA YAKIN PETROL TANKERLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD’nin İran’a ait birkaç petrol tankerine yönelik saldırı düzenlemesinin ardından, Bahreyn ve Kuveyt’teki limanlara yakın petrol tankerlerine tahliye uyarısı yaparak söz konusu tankerleri hedef alacağını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Bahreyn ve Kuveyt’te bulunan tankerlere tahliye uyarısında bulundu.

“Acil” koduyla yapılan tahliye uyarısında, ABD saldırılarına ortaklık yapmakla suçlanan Kuveyt ve Bahreyn’deki limanlara yakın olan petrol tankerlerinin personelinin tahliye olması istenirken, söz konusu tankerlerin limanda veya demirde bulunmasına bakılmaksızın​​​​​​​ hedef alınacağı belirtildi.

UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye müdahale edildiğini açıkladı

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, olayın Hürmüz Boğazı'nda, bölgedeki askeri faaliyetler kapsamında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, raporlara göre söz konusu ticari geminin, bölgede devam eden askeri hareketlilik çerçevesinde bir etkileşime veya müdahaleye maruz kaldığı aktarıldı.

Yetkililerin durumdan haberdar olduğu ve konuya ilişkin gerekli incelemelerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, bölgedeki denizcilere en güncel deniz güvenliği bilgilerini dikkate almaları ve gelişen operasyonel çevreye karşı teyakkuzda kalmaları tavsiye edildi.

RUBİO'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kolombiya'ya ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, İran'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rubio, "İran, ABD donanma gemilerini vurmaya çalışmaya devam ediyor. Bunu her yaptıklarında ya da yapmaya çalıştıklarında tanker kaybedecekler. Bunu bugün tekrar göreceksiniz." diye konuştu.

ABD'DEN 5 TANKER YOK EDİLDİ İDDİASI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, son 2 günde bölgedeki ABD donanmasına ait savaş gemisini hedef aldığı, geminin hasar almadığı ve mürettebatın yaralanmadığı ifade edildi.

ABD ordusunun, misilleme olarak ham petrol taşıdığı belirtilen İran'a ait 5 tankeri "yok ettiği" belirtilen açıklamada, bu gemilerin Umman Körfezi yakınlarındaki "M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco" ve Hark Adası yakınlarındaki "M/T Derya" olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ABD ordusunun, saldırılar öncesi mürettebata "gemiyi terk etmeleri" çağrısında bulunduğu ve İran'ın bu tankerleri "bölgedeki vekil güçlere fon sağlamak amacıyla gölge ağ olarak kullandığı" iddia edildi.

ÜRDÜN'DEN 18 FÜZEYİ ENGELLEDİK İDDİASI

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Resmi Sözcüsü konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke topraklarını hedef alan 20 balistik füzeden 18'ini başarıyla engelleyip imha ettiği, 2 füzenin ise yerleşim yerlerinden uzak boş alanlara düştüğü belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, uzman ekiplerin füze enkazı ve şarapnel parçalarının düştüğü bölgeleri emniyete almak üzere çalışma başlattığı aktarıldı.

Vatandaşlardan güvenlikleri için şüpheli nesnelere yaklaşmamaları, dokunmamaları ve durumu derhal yetkililere bildirmeleri istenen açıklamada, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi adına resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışındaki asılsız haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, "ülkenin güvenliğini ve hava sahasının egemenliğini" korumak amacıyla tüm radar, erken uyarı ve hava savunma sistemleriyle en yüksek teyakkuz durumunda görevini sürdürdüğü vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da kısa bir süre önce ABD’nin Ürdün’deki askeri üssünü balistik füzelerle hedef aldığını açıklamıştı.

Açıklamada, ABD'ye misilleme saldırılarının, saldırganlıkların durmasıyla sonuçlanana kadar devam edeceği vurgulanmıştı.