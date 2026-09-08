Çin'in Nostradamus'undan korkunç senaryo! Dünya bu bela ile karşı karşıya...

Jiang’ın 2027 tahminlerinin odak noktasında İran yer alıyor. Washington'ın Tahran ile uzun soluklu bir harbe sürükleneceğini düşünen akademisyen, bu mücadelenin yalnızca hava bombardımanlarıyla sınırlı kalmayıp en nihayetinde kara birliklerinin sevk edileceği bir boyuta ulaşacağını savunuyor.

Nisan ayındaki bir yayınında ABD-İran geriliminin tırmanacağını ve Washington’ın İran topraklarına kara harekâtı planlayabileceğini dile getiren Jiang, bu tarz bir adımla ABD'nin kısa sürede çıkamayacağı bir bataklığa saplanacağını iddia ediyor.

Söz konusu analizde dört senelik bir harp periyodu bile 'iyimser' bir ihtimal olarak görülürken, sürecin 10 ya da 20 yıla uzayabileceği değerlendiriliyor. Bu görüş; Vietnam ve Afganistan örneklerinde olduğu gibi, uzun süren mücadelelerin Amerikan iç siyasetinde yarattığı ağır tahribatlarla kurulan tarihsel bağlara dayanıyor.

Senaryonun bir diğer boyutu ise Amerikan ordusunun asker ihtiyacı. İran'da kapsamlı bir kara operasyonuna girişilmesi durumunda ABD’nin mevcut askerî gücünün yetersiz kalacağını belirten Jiang, Washington’ın genel askerlik sistemini yeniden başlatmak zorunda kalacağını ileri sürüyor.

Bu ihtimal dahilinde 18 yaşındaki erkeklerin dahi mecburi askerlik kapsamına alınabileceğini öne sürüyor. Jiang’a göre 2027 senesine kadar böyle bir mekanizmanın işleyebilmesi için gerekli idari ve siyasi hazırlıkların yapılması gerekecek. Bu varsayım, tahminlerin en çok tartışılan kısmını oluşturuyor. Çünkü Jiang burada sadece savaşın süreceğini değil, aynı zamanda Amerikan halkının günlük yaşamını kökten değiştirecek boyuta ulaşacağını kabul ediyor.

İÇ GÜVENLİK ORGANLARI VE TOPLUMSAL SIKIŞMA

Jiang’ın 2027 planlamalarında göçmen politikaları da kritik bir yer tutuyor. Akademisyen, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı’nın (ICE) saha operasyonlarının ve etkinliğinin belirgin şekilde artacağını düşünüyor. Metropollerde ICE baskınlarının sıklaşmasının, hali hazırda yüksek olan toplumsal tansiyonu daha da tırmandıracağını öngörüyor.

Devamında Ulusal Muhafız birliklerinin büyük şehirlerde daha yoğun şekilde görevlendirilebileceğini savunuyor. Jiang’ın kurgusunda bu olaylar bağımsız gerçekleşmiyor. Aksine; harp, göçmen uygulamaları, ekonomik dar boğaz ve siyasi ayrışma birbirini besleyen bir zincir oluşturuyor. Tablonun sonunda ise metropollerde kitlesel eylemler, başkaldırılar ve yerel çatışmaların baş göstermesi bekleniyor.

Analizdeki bir diğer stratejik başlık ise küresel finans dengeleri. Akademisyen, İran çatışmasının sadece askerî bir durum olmadığını, enerji koridorları üzerinden küresel çapta ekonomik sarsıntılar yaratabileceğini savunuyor. Bu çerçevede bilhassa Hürmüz Boğazı’na vurgu yapıyor. Dünya enerji naklinin en hayati noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın uzun süreli tıkanması halinde petrol ve doğal gaz tedarikinde ciddi aksamalar yaşanacağını söyleyen Jiang, bunun küresel finans ağında domino etkisi yaratacağını düşünüyor.

Kurgulanan senaryoya göre enerji maliyetlerindeki artış yalnızca yakıt fiyatlarıyla sınırlı kalmayacak. Doğal gaz ve gübre fiyatlarının tırmanması, tarımsal maliyetleri yükselterek gıda maddelerinde de sert fiyat artışlarını beraberinde getirecek. Bu süreçte enerji krizinin gıda krizine, onun da toplumsal patlamalara evrileceğini iddia ediyor. Bu sebeple Jiang, Hürmüz Boğazı’nın defaatle kapanmasını küresel sistem adına devasa bir risk olarak nitelendiriyor.