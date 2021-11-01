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MEDYA

İnşaat vincinde ceset şoku! Polisler bastı, infial oldu: Netflix Kin filmi mahalleyi karıştırdı

Metin Mercan metinmercan@yandex.com

Netflix'te geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kin filminin yönetmeni Türkan Derya, İstanbul'daki film setinde yaşanan ilginç olayı Caner Özyurtlu'nun programında anlattı.

Yönetmen Türkan Derya, Youtube'da NeyseNe kanalında yayınlanan 'Caner Özyurtlu ile Loş Sohbetler' programının konuğu oldu. Derya, başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yer aldığı Kin filminin setinde yaşananları programda anlattı.

"Vince adam asmak denilen şeyi astık" diyen Derya "Şehir buna okey değil. Polisler bastı, bir de pandemi dönemi, herkes tedirgin, ölümler var, bir sürü berbat şey var. Bir pazar sabahı oraya gitmişiz. Polis geldi. Zaman ayırarak çekilmeli. Kolay bir şey değil. 3 gün önceden hazırlıyorsun, oraya asıyorsun.  Geliyor polis 'çabuk çekin' diyor. İznimiz var ama infial oldu mahallede. 'Onu indirin' diyorlar nasıl indirilelim.  Adamın düştüğü binada gerçek. 6 katlı bir bina Zeyrek'te. Kenarında koruma filan yok. Bu iş bana çok şey öğretti." ifadelerini kullandı.

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