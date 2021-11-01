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Bursa'da görülmemiş olay! Faciaya davetiye çıkardı: Rahatlığı şaşırttı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da bir otomobil sürücüsü, şehirlerarası yolda tersten giderek herkesin canını tehlikeye attı.

Olay, Kestel ilçesi D160 karayolu Barakfakih mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir araç henüz bilinmeyen bir sebeple şehirlerarası yolda tersten gitmeye başladı. En ufak bir manevra hayati önem taşımasına rağmen, aldırış etmeden süratli bir şekilde ilerleyen sürücü herkesin yüreğini ağzına getirdi. Bu anlar ise bir vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı. Duyarsız sürücü bir süre sonra ara yola dönerek gözden kayboldu.

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