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MEDYA

Ada Masalı 20. bölüm fragmanı

Ada Masalı dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Ada Masalı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Ada Masalı 2 Kasım 2021 Salı akşamı Star'da...

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.

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