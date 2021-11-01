BIST 1.536
DOLAR 9,51
EURO 11,01
ALTIN 547,34
YEREL

İstanbul'da trafik kavgası kanlı bitti! Bebekli kadının tavrı şaşırttı

İSTANBUL'da iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasında taraflardan biri silahını çıkararak, tartıştığı kişiyi başından vurdu. Silahlı saldırganın, otomobilinden kucağında bebekle inen kadının kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada ve silahlı saldırı anında sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti. Silahlı saldırganın tartıştığı kişiyi vurduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik’te yaşandı. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan Umut Özaki ile başka bir sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Çevredekiler ve saldırganın otomobilinden kucağında bebekle çıkan kadın, kavgayı ayırmaya çalıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle şahıs, silahını otomobilinden alarak Özaki’yi başından vurdu. Silahlı saldırgan ardından aracına atlayarak olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırganın tartıştığı kişiyi vurduğu esnada bebekli kadının rahat tavırlar sergilemesi ve olayın hemen ardından rahatça arabaya binmesi dikkat çekti. Başından vurulan ve hastaneye kaldırılan Özaki’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Silahlı saldırganın trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişiyi başında vurduğu, kucağında bebeği olan kadının da o esnada rahat tavırlar sergilemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
'Elimi de kolumu da bağla, yangınım çok büyük' deyip Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu seslendi
'Elimi de kolumu da bağla, yangınım çok büyük' deyip Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu seslendi
PKK'lı teröristler fotokapana yakalandı SİHA'lar vurdu
PKK'lı teröristler fotokapana yakalandı SİHA'lar vurdu
Bursa'da çatıda kedi kavgası! Bebeğin üzerine düşüyordular
Bursa'da çatıda kedi kavgası! Bebeğin üzerine düşüyordular
Antalya'da uyuşturucu verilen adamı intihardan eski bağımlı kadın kurtardı!
Antalya'da uyuşturucu verilen adamı intihardan eski bağımlı kadın kurtardı!
İstanbul'da 300 km hızla ölüme sürdü! Korkunç şekilde öldü: Feci kaza kamerada
İstanbul'da 300 km hızla ölüme sürdü! Korkunç şekilde öldü: Feci kaza kamerada
Hakan Aygün'den bomba kulis! Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle cumhurbaşkanı adayı
Hakan Aygün'den bomba kulis! Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle cumhurbaşkanı adayı
Bursa'da görülmemiş olay! Faciaya davetiye çıkardı: Rahatlığı şaşırttı
Bursa'da görülmemiş olay! Faciaya davetiye çıkardı: Rahatlığı şaşırttı
İstanbul trafiğinde pazartesi ve yağış etkisi! Yoğunluk yüzde 50'yi geçti
İstanbul trafiğinde pazartesi ve yağış etkisi! Yoğunluk yüzde 50'yi geçti
Adana'da oturduğu evi ateşe verdi balkona çıkıp sigara içti
Adana'da oturduğu evi ateşe verdi balkona çıkıp sigara içti
Elbet Bir Gün 1. bölüm fragmanı
Elbet Bir Gün 1. bölüm fragmanı