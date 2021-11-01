BIST 1.538
DOLAR 9,51
EURO 11,00
ALTIN 546,87
YEREL

Tekirdağ'da sokak ortasında eşini dövüp bıçakladı! Sebebi ise...

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde bir şahıs, kıskandığı eşini önce dövdü, ardından bıçakla yaraladı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. isimli şahıs, akşam vakitlerinde eşiyle dışarı çıktı. Gittiği mekanda kıskançlık yüzünden eşiyle tartışan E.K. eşini sokak ortasında döverek bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. G.K. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. E.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gün içerisinde mahkemeye çıkarılan E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da çatıda kedi kavgası! Bebeğin üzerine düşüyordular
Bursa'da çatıda kedi kavgası! Bebeğin üzerine düşüyordular
Antalya'da uyuşturucu verilen adamı intihardan eski bağımlı kadın kurtardı!
Antalya'da uyuşturucu verilen adamı intihardan eski bağımlı kadın kurtardı!
İstanbul'da 300 km hızla ölüme sürdü! Korkunç şekilde öldü: Feci kaza kamerada
İstanbul'da 300 km hızla ölüme sürdü! Korkunç şekilde öldü: Feci kaza kamerada
Hakan Aygün'den bomba kulis! Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle cumhurbaşkanı adayı
Hakan Aygün'den bomba kulis! Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle cumhurbaşkanı adayı
İstanbul trafiğinde pazartesi ve yağış etkisi! Yoğunluk yüzde 50'yi geçti
İstanbul trafiğinde pazartesi ve yağış etkisi! Yoğunluk yüzde 50'yi geçti
Adana'da oturduğu evi ateşe verdi balkona çıkıp sigara içti
Adana'da oturduğu evi ateşe verdi balkona çıkıp sigara içti
Elbet Bir Gün 1. bölüm fragmanı
Elbet Bir Gün 1. bölüm fragmanı
Teşkilat 21. bölüm fragmanı
Teşkilat 21. bölüm fragmanı
Elkızı 3. bölüm fragmanı
Elkızı 3. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı