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GÜNCEL

Sosyal medyayı karıştıran görüntüler! 29 Ekim'de çekildi öğretmen...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bir görüntü sosyal medyayı karıştırdı. Öğretmenin küçük öğrencilere cumhuriyeti kıyafetle anlatmaya çalıştığı görüntüler tepki çekti.

İlköğretim okulunda çekildiği düşünülen görüntülerde bir öğretmen cumhuriyeti, kadınlar üzerinden anlatmaya çalışırken kullandığı yöntem tartışma yarattı.

Görüntülerde, Osmanlı dönemini bir çarşaflı bir kadın üzerinden anlatan öğretmen cumhuriyetle birlikte kıyafetlerin değiştiğini ifade ediyor. Çarşaf kullanırken kadınların sadece gözlerinin göründüğünü hatta onun bile bazen peçe ile örtüldüğünü ifade eden kadın öğretmen, cumhuriyet dönemindeki başörtüsüz kadınları ise modern kadın olarak anlatıyor.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla birlikte tartışma yaşanırken, öğretmenin nefret suçu işlediğini belirten kullanıcılar görüntülerle ilgili soruşturma açılmasını istedi.

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