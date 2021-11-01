PKK'lı teröristler fotokapana yakalandı SİHA'lar vurdu

Siirt kırsalında hareket eden 4 PKK’lı terörist fotokapana yakalandı. Fotokapana yakalanan teröristlerin ise Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Siirt kırsalında, saldırı hazırlığı içerisinde olan 4 kişilik PKK’lı grup, hareket halinde iken fotokapanlara yakalandı. Fotokapanlar ile tespit edilen teröristlerin, bölgede görevini sürdürmekte olan SİHA’lar tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bölgede Eren Operasyonları ise hız kesmeden devam ediyor.