'Elimi de kolumu da bağla, yangınım çok büyük' deyip Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu seslendi

Habertürk’ten dans ettiği gerekçesiyle atılan ve son günlerde sık sık gündeme gelen Hande Sarıoğlu‘nun Ertan Süzgün’le yaptığı iddaa programında komik anlar yaşandı.

Hande Sarıoğlu ile Ertan Süzgün'ün Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan bahis programı yine ilginç bir olaya sahne oldu. Sarıoğlu, bu kez partneri Süzgün'e şarkı söyledi. "Kasımda aşk başkadır. Seninle kasımda hiç dışarı çıkmayacağız, eve kapanacağız. Bütün kasımı seninle evde geçireceğiz” ifadelerinden sonra Sarıoğlu, Gülşen’in “Yurtta Aşk Cihanda Aşk” isimli şarkısını Ertan Süzgün’e söyledi.



İşte o şarkının ilgili bölümü:

Elimi de kolumu da bağla hadi

Bir odaya bir ömür hapset hadi

Becerebilirsen zapt et hadi

Yangınım çok büyük, of







"Arkadaşlar ara verelim, Ertan fenalaştı. Ertan kendine gel"

Geçen haftalarda partneri Sarıoğlu'nun ayağını okşamaya başlayan Süzgün, peş peşe övgüler yağdırmıştı. Sarıoğlu'nun ayağını incelerken konuşan Süzgün, "Artık Hande o kadar yorgun ki damarları çıkmış. Çalışmaktan, ben kaybettikçe eve o para getirdiği için şuraya bak damarları çıktı. Seni düşürdüğüm durumdan sonra bir daha iddia oynamayacağım. Rızkımızı dışarıya vermeyeceğim. Ayakları güzel, kolları, kokusu… Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyor çünkü" ifadelerini kullanmıştı. Süzgün'ün hareketlerinin ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Hande Sarıoğlu, "Bana mı yürüyorsun lan?" diyerek tepki göstermişti. Partnerinin "Devam edelim" sözlerine aldırış etmeyen Sarıoğlu, "Arkadaşlar ara verelim, Ertan fenalaştı. Ertan kendine gel" demişti.







"Erkeğim, gel yamacıma"

Daha sonra ayağını yıkatan Sarıoğlu bu şekilde iddia tahmini yapmaya çalışmıştı. Ardından da Sarıoğlu partnerine dönerek "Aşkım, bebeğim, tamam tamam" diyerek yıkamayı sonlandırmıştı. Hande Sarıoğlu ayağını yıkattıktan sonra da partnerine krem sürdürmeyi ihmal etmemişti. Ardından da Sarıoğlu partnerine, "Erkeğim, gel yamacıma" diyerek partneriyle yan yana oturmuştu.